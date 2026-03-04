Враг атаковал Днепр, последствия уточняются
Киев • УНН
Войска рф нанесли удар по Днепру. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия атаки уточняются.
Армия рф атаковала Днепр, последствия уточняются. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Враг нанес удар по Днепру. Предварительно, никто не пострадал. Последствия атаки уточняются
Ганжа добавил, что в области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.
Добавим
В Воздушных силах ранее предупредили об угрозе баллистики, а также о скоростной цели в направлении Днепра.
рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов03.03.26, 13:51 • 3670 просмотров