Враг атаковал Днепр, последствия уточняются

Армия рф атаковала Днепр, последствия уточняются. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг нанес удар по Днепру. Предварительно, никто не пострадал. Последствия атаки уточняются - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Ганжа добавил, что в области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

Добавим

В Воздушных силах ранее предупредили об угрозе баллистики, а также о скоростной цели в направлении Днепра.

рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов