$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
13:52 • 9032 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 10585 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 17742 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 45495 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 74616 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 62992 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66292 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61123 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34635 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28625 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Враг атаковал Днепр, последствия уточняются

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Войска рф нанесли удар по Днепру. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия атаки уточняются.

Враг атаковал Днепр, последствия уточняются

Армия рф атаковала Днепр, последствия уточняются. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг нанес удар по Днепру.  Предварительно, никто не пострадал.  Последствия атаки уточняются 

- сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Ганжа добавил, что в области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

Добавим

В Воздушных силах ранее предупредили об угрозе баллистики, а также о скоростной цели в направлении Днепра.

рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов03.03.26, 13:51 • 3670 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Днепр (город)
Военно-воздушные силы Украины