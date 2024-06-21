Ворог активізувався на Лиманському напрямку, йдуть три бої у напрямках Торецька та Північного - Генштаб
Київ • УНН
Російські війська активізували штурмові операції на Лиманському напрямку, при цьому на Торецькому напрямку тривають три бої в районі Торецька, Північного, найгарячіше - на Покровському напрямку, також триває одна атака противника в районі Кринок, йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00 21 червня.
Російські війська активізували штурмові дії на Лиманському напрямку, тривають три бої на Торецькому напрямку - у напрямках Торецька та Північного, найгарячіше - на Покровському напрямку, триває одна ворожа атака в районі Кринок, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 21 червня, пише УНН.
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"Від початку доби на фронті мали місце 84 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани", - повідомили в Генштабі.
За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:
Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій майже вдвічі, до семи з початку доби. Тривають бої в районах Невського та Серебрянського лісу. Ворог сьогодні застосував на напрямку авіацію - бомбардував Райгородок, Зелений Гай, Борову та Шийківку.
На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Тривають дві штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.
Три боєзіткнення тривають на Краматорському напрямку. Окупанти продовжують тиснути в районах Часового Яру і Калинівки.
На Торецькому напрямку кількість боєзіткнень зросла до п’яти, з яких три - тривають в напрямках Північного та Торецька.
Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Тут кількість атак ворога зросла до 28. Точаться бої в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. Ворог застосовує авіацію.
На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.
Бомбардувань КАБами зазнала Новоукраїнка на Новопавлівському напрямку. Крім того, ворог активізувався тут в районах Водяного та Старомайорського.
На Придніпровському напрямку одна атака ворога відбита, одна - триває в районі Кринок.
На решті напрямків обстановка без особливих змін, вказали у Генштабі.