Ворог активізувався на Лиманському напрямку, йдуть три бої у напрямках Торецька та Північного - Генштаб

Російські війська активізували штурмові операції на Лиманському напрямку, при цьому на Торецькому напрямку тривають три бої в районі Торецька, Північного, найгарячіше - на Покровському напрямку, також триває одна атака противника в районі Кринок, йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00 21 червня.