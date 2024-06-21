Российские войска активизировали штурмовые действия на Лиманском направлении, продолжаются три боя на Торецком направлении - в направлениях Торецка и Северного, горячее всего - на Покровском направлении, продолжается одна вражеская атака в районе Крынок, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 21 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала суток на фронте имели место 84 боевых столкновения. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такая:

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении, увеличив количество штурмовых действий почти вдвое, до семи с начала суток. Продолжаются бои в районах Невского и Серебрянского леса. Враг сегодня применил на направлении авиацию - бомбил Райгородок, Зеленую Рощу, Боровую и Шейковку.

На Северском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Продолжаются два штурмовых действия врага в районах Верхнекаменского и Раздолевки.

Три боестолкновения продолжаются на Краматорском направлении. Оккупанты продолжают давить в районах Часов Яра и Калиновки.

На Торецком направлении количество боестолкновений возросло до пяти, из которых три - продолжаются в направлениях Северного и Торецка.

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. Здесь количество атак врага возросло до 28. Идут бои в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Враг применяет авиацию.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

Бомбардировок КАБами подверглась Новоукраинка на Новопавловском направлении. Кроме того, враг активизировался здесь в районах Водяного и Старомайорского.

На Приднепровском направлении одна атака врага отбита, одна - продолжается в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, указали в Генштабе.