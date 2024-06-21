Киев • УНН
Российские войска активизировали штурмовые операции на Лиманском направлении, при этом на Торецком направлении продолжаются три боя в районе Торецка, Северного, самого горячего - на Покровском направлении, также продолжается одна атака противника в районе крынок, говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16:00 21 июня.
Российские войска активизировали штурмовые действия на Лиманском направлении, продолжаются три боя на Торецком направлении - в направлениях Торецка и Северного, горячее всего - на Покровском направлении, продолжается одна вражеская атака в районе Крынок, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 21 июня, пишет УНН.
Детали
"С начала суток на фронте имели место 84 боевых столкновения. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы", - сообщили в Генштабе.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям такая:
Оккупанты активизировались на Лиманском направлении, увеличив количество штурмовых действий почти вдвое, до семи с начала суток. Продолжаются бои в районах Невского и Серебрянского леса. Враг сегодня применил на направлении авиацию - бомбил Райгородок, Зеленую Рощу, Боровую и Шейковку.
На Северском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Продолжаются два штурмовых действия врага в районах Верхнекаменского и Раздолевки.
Три боестолкновения продолжаются на Краматорском направлении. Оккупанты продолжают давить в районах Часов Яра и Калиновки.
На Торецком направлении количество боестолкновений возросло до пяти, из которых три - продолжаются в направлениях Северного и Торецка.
Покровское направление остается самым горячим участком фронта. Здесь количество атак врага возросло до 28. Идут бои в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Враг применяет авиацию.
На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.
Бомбардировок КАБами подверглась Новоукраинка на Новопавловском направлении. Кроме того, враг активизировался здесь в районах Водяного и Старомайорского.
На Приднепровском направлении одна атака врага отбита, одна - продолжается в районе Крынок.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений, указали в Генштабе.