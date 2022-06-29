Ворог знову завдав ракетний удар по Дніпру

Цитата

"Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. На місці влучання сталася пожежа", - вказали в ОДА з посиланням на інформацію ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Деталі

Як вказано, внаслідок прильоту ніхто з людей не постраждав.

Полум'я вже загасили. Поряд рятувальники знайшли безпечні уламки від ракети.

Доповнення

28 червня російські військові завдали ракетні удари по місту Дніпро. Внаслідок ракетних ударів загинуло двоє цивільних осіб, які опинились під завалами транспортного підприємства. Відомо про сім поранених.