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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ворог знову завдав ракетний удар по Дніпру

Ворог знову завдав ракетний удар по Дніпру

Київ • УНН

 • 75772 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські війська знову вдарили ракетою по околиці Дніпра, пише УНН з посиланням на дані Дніпропетровської ОДА.

Цитата

"Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. На місці влучання сталася пожежа", - вказали в ОДА з посиланням на інформацію ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Деталі

Як вказано, внаслідок прильоту ніхто з людей не постраждав.

Полум'я вже загасили. Поряд рятувальники знайшли безпечні уламки від ракети.

Доповнення

28 червня російські військові завдали ракетні удари по місту Дніпро. Внаслідок ракетних ударів загинуло двоє цивільних осіб, які опинились під завалами транспортного підприємства. Відомо про сім поранених.

Українські Національні Новини

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