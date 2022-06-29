Враг снова нанес ракетный удар по Днепру
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские войска снова ударили ракетой по окраине Днепра, пишет УНН со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.
Цитата
"Агрессор ракетой ударил по окраине Днепра. На месте попадания произошел пожар", - указали в ОГА со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали
Как указано, в результате прилета никто из людей не пострадал.
Пламя уже потушили. Рядом спасатели обнаружили безопасные обломки от ракеты.
Дополнение
28 июня российские военные нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате ракетных ударов погибли двое гражданских лиц, оказавшихся под завалами транспортного предприятия. Известно о семи раненых.