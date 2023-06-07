Ворог завдав чотири авіаудари і тричі атакував з дрона на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Російські війська за минулу добу 105 разів обстріляли населені пункти у Запорізькій області, є руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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"За добу рашисти здійснили 105 обстрілів по 16 прифронтових населених пунктах", - повідомив Малашко у Telegram.
Зі слів голови ОВА:
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- 4 авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику,
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- атаки БПЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках,
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- 12 ударів з РСЗВ по Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому,
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- 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці.
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Зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів. Люди вціліли, сказав Малашко.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог по Україні завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, усі ракети було знищено. Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.