Враг нанес четыре авиаудара и трижды атаковал с дрона на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Российские войска за минувшие сутки 105 раз обстреляли населенные пункты в Запорожской области, есть разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
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"За сутки рашисты совершили 105 обстрелов по 16 прифронтовым населенным пунктам", - сообщил Малашко в Telegram.
Со слов главы ОВА:
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- 4 авиаудара пришлось по Ольговскому, Полтавке и Омельнику,
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- атаки БПЛА по Щербакам, Степному и Малым Щербакам,
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- 12 ударов из РСЗО по Чаривному, Малиновке, Каменскому, Степному,
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- 86 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Зализничному, Новоандреевке, Красному, Белогорью, Темировке.
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Зафиксировано разрушение 18 домов, квартир, хозяйственных построек и других гражданских объектов. Люди уцелели, сказал Малашко.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг по Украине нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, все ракеты были уничтожены. Также враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.