Враг нанес четыре авиаудара и трижды атаковал с дрона на Запорожье

Цитата

"За сутки рашисты совершили 105 обстрелов по 16 прифронтовым населенным пунктам", - сообщил Малашко в Telegram.

Со слов главы ОВА:



4 авиаудара пришлось по Ольговскому, Полтавке и Омельнику,



атаки БПЛА по Щербакам, Степному и Малым Щербакам,



12 ударов из РСЗО по Чаривному, Малиновке, Каменскому, Степному,



86 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Зализничному, Новоандреевке, Красному, Белогорью, Темировке.



Зафиксировано разрушение 18 домов, квартир, хозяйственных построек и других гражданских объектов. Люди уцелели, сказал Малашко.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг по Украине нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, все ракеты были уничтожены. Также враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.