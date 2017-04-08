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Ворог випустив по Авдіївці понад 20 мін

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Незаконні збройні формування протягом минулої доби здійснили 16 обстрілів на донецькому напрямку, найскладніша ситуація залишається в Авдіївці та на її околицях. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що у районі донецького аеропорту ворог двічі відкривав вогонь з легкого озброєння.

При цьому, наголосив А.Лисенко, в Авдіївці та на околицях ситуація зберігається найскладнішою. “Там противник порушував режим тиші упродовж усієї доби, обстрілюючи наші позиції як з легкого озброєння, так і періодично застосовуючи міномети, випустивши за добу понад 20 мін”, — уточнив він.

Водночас, за його словами, на Світлодарській дузі вчора було абсолютно спокійно.

Проте вдень, продовжив речник Міноборони, активним був противник на півдні горлівського периметру — у Верхньоторецькому, а ближче до заходу сонця бойовики розпочали відкривати вогонь у напрямку оборонців Зайцевого, що на північ від Горлівки.

“Обстріли на цих ділянках були тривалішими, проте мали провокаційний характер”, — додав він.

Крім того, розповів А.Лисенко, на луганському напрямку противник відкривав вогонь тричі. Вранці, вдень та ввечері відповідно у Новоайдарському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. При цьому бойовики використовували легке озброєння. Кожен з сеансів ворожого вогню тривав у середньому 15 хвилин.

Нагадаємо, бойовики стріляли з бронетехніки у районі Докучаєвська.

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