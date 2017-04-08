Враг выпустил по Авдеевке более 20 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки осуществили 16 обстрелов на донецком направлении, сложная ситуация остается в Авдеевке и ее окрестностях. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что в районе донецкого аэропорта враг дважды открывал огонь из легкого вооружения.
При этом, отметил А.Лысенко, в Авдеевке и на окраинах ситуация сохраняется сложной. "Там противник нарушал режим тишины в течение всех суток, обстреливая наши позиции как из легкого вооружения, так и периодически применяя минометы, выпустив в сутки более 20 мин", - уточнил он.
При этом, по его словам, на Светлодарской дуге вчера было совершенно спокойно.
Однако днем, продолжил представитель Минобороны, активным был противник на юге горловского периметра - в Верхнеторецком, а ближе к закату боевики начали открывать огонь в направлении защитников Зайцево, к северу от Горловки.
"Обстрелы на этих участках были более длительными, однако имели провокационный характер", - добавил он.
Кроме того, рассказал А.Лысенко, на луганском направлении противник открывал огонь трижды. Утром, днем и вечером соответственно в Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах. При этом боевики использовали легкое вооружение. Каждый из сеансов вражеского огня проходил в среднем 15 минут.
Напомним, боевики стреляли из бронетехники в районе Докучаевска.