Ворог уночі розгалужував напрямки ударів - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уночі на півдні України сили протиповітряної оборони працювали п’ять годин у шести різних областях, оскільки ворог розгалужує напрямки ударів. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Уночі ворог не залишив увагою Південь, у нашій зоні відповідальності системи ППО працювали п’ять годин, повітряна тривога перекачувалась по різних областях. Навіть по географії збиття можна говорити про розгалужені напрямки, по яких ворог намагався влучити», - сказала Наталія Гуменюк, додавши, що ворожі дрони були збиті у шести різних областях.
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Також вона розповіла про результативні підсумки контрбатарейної роботи минулої доби: знищено 18 ворожих артилерійських розрахунків, 2 РСЗВ «Град», 2 танки. Також підтверджено знищення 32 окупантів. Вона зазначила, що такі потужні результати знижують інтенсивність обстрілів правобережжя Херсонщини.
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