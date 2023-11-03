На півдні збили 11 "шахедів", з них 2 на Одещині, де є влучання по території об'єкта інфраструктури - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сили оборони України у ніч на 3 листопада знищили 11 ударних дронів типу Shahed у п'яти областях на півдні, у тому числі два - в Одеській області, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині, повідомили у п'ятницю у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"Ворог системно тероризує південні регіони із застосуванням ракет і ударних дорнів. Уночі здійснив потужну дронову атаку. Серед якої запустив і керовану ракету повітряного базування Х-59 по Кіровоградщині. Майже 5 годин напруженої бойової роботи сил протиповітряної оборони призвели до збиття ракети Х-59 і 11 БпЛА типу "Shahed-131/136": по 3 Кіровоградська і Миколаївська, 2 - Одеська, по 1 Херсонська, Дніпропетровська, Вінницька області", - ідеться у повідомленні Сил оборони Півдня у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, "є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині". Критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.
Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 24 з чотирьох десятків "шахедів" та ракету Х-59.