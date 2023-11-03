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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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На юге сбили 11 "шахедов", из них 2 в Одесской области, где есть попадание по территории объекта инфраструктуры - Силы обороны Юга

Киев • УНН

 • 116707 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября уничтожили 11 ударных дронов типа Shahed в пяти областях на юге, в том числе два - в Одесской области, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области, сообщили в пятницу в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

На юге сбили 11 "шахедов", из них 2 в Одесской области, где есть попадание по территории объекта инфраструктуры - Силы обороны Юга

Цитата

"Враг системно терроризирует южные регионы с применением ракет и ударных дорнов. Ночью совершил мощную дроновую атаку. Среди которой запустил и управляемую ракету воздушного базирования Х-59 по Кировоградской области. Почти 5 часов напряженной боевой работы сил противовоздушной обороны привели к сбитию ракеты Х-59 и 11 БпЛА типа "Shahed-131/136": по 3 Кировоградская и Николаевская, 2 - Одесская, по 1 Херсонская, Днепропетровская, Винницкая области", - говорится в сообщении Сил обороны Юга в Telegram.

Детали

Как сообщается, "есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области". Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из четырех десятков "шахедов" и ракету Х-59.

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