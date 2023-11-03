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Враг ночью разветвлял направления ударов - Гуменюк

Киев • УНН

 • 115270 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ночью на юге Украины силы противовоздушной обороны работали пять часов в шести разных областях, поскольку враг разветвляет направления ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Враг ночью разветвлял направления ударов - Гуменюк

Цитата

«Ночью враг не оставил без внимания Юг, в нашей зоне ответственности системы ПВО работали пять часов, воздушная тревога перекачивалась по разным областям. Даже по географии сбития можно говорить о разветвленных направлениях, по которым враг пытался попасть», - сказала Наталья Гуменюк, добавив, что вражеские дроны были сбиты в шести разных областях.

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Детали

Также она рассказала о результативных итогах контрбатарейной работы за прошедшие сутки: уничтожено 18 вражеских артиллерийских расчетов, 2 РСЗО «Град», 2 танка. Также подтверждено уничтожение 32 оккупантов. Она отметила, что такие мощные результаты снижают интенсивность обстрелов правобережья Херсонщины.

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