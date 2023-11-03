Враг ночью разветвлял направления ударов - Гуменюк

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«Ночью враг не оставил без внимания Юг, в нашей зоне ответственности системы ПВО работали пять часов, воздушная тревога перекачивалась по разным областям. Даже по географии сбития можно говорить о разветвленных направлениях, по которым враг пытался попасть», - сказала Наталья Гуменюк, добавив, что вражеские дроны были сбиты в шести разных областях.

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Детали

Также она рассказала о результативных итогах контрбатарейной работы за прошедшие сутки: уничтожено 18 вражеских артиллерийских расчетов, 2 РСЗО «Град», 2 танка. Также подтверждено уничтожение 32 оккупантов. Она отметила, что такие мощные результаты снижают интенсивность обстрелов правобережья Херсонщины.

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