Враг ночью разветвлял направления ударов - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ночью на юге Украины силы противовоздушной обороны работали пять часов в шести разных областях, поскольку враг разветвляет направления ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.
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«Ночью враг не оставил без внимания Юг, в нашей зоне ответственности системы ПВО работали пять часов, воздушная тревога перекачивалась по разным областям. Даже по географии сбития можно говорить о разветвленных направлениях, по которым враг пытался попасть», - сказала Наталья Гуменюк, добавив, что вражеские дроны были сбиты в шести разных областях.
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Детали
Также она рассказала о результативных итогах контрбатарейной работы за прошедшие сутки: уничтожено 18 вражеских артиллерийских расчетов, 2 РСЗО «Град», 2 танка. Также подтверждено уничтожение 32 оккупантов. Она отметила, что такие мощные результаты снижают интенсивность обстрелов правобережья Херсонщины.
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