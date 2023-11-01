Ворог уночі робив акцент атаки на Полтавщині та продовжив пошук слабких місць в ППО - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час нічної атаки ворог зробив великий акцент на Полтавській області. Про це в ефірі телемарафону у середу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.
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«Специфічного у нічній атаці нічного не було, дуже схожа на попередні, лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131. У більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в декілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів. Кілька дронів було навіть на заході України», - повідомив Ігнат.
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Він зазначив, що противник одночасно і намагається атакувати, зокрема, є влучання у нафтопереробний завод на Полтавщині, а також прослідковує слабкі місця у системі протиповітряної оборони. Але система ППО працює ефективно, були застосовані і зенітно-ракетні війська, і тактична авіація, і мобільні підрозділи.
Ігнат додав, що ворогу бракує засобів повітряного ураження, у тому числі крилатих ракет, тому росіяни намагаються поповнити свої запаси різними засобами. За його словами, російська промисловість продовжує працювати, тому Україна закликає партнерів блокувати можливості постачання до росії унікальних компонентів для виготовлення ракет.
Водночас, Україна готується до можливої інтенсифікації атак та підсилює зенітні ракетні підрозділи для захисту інфраструктури.
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