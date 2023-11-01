Враг ночью делал акцент атаки на Полтавской области и продолжил поиск слабых мест в ПВО - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время ночной атаки враг сделал большой акцент на Полтавской области. Об этом в эфире телемарафона в среду сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Специфического в ночной атаке ночного не было, очень похожа на предыдущие, только увеличилось количество средств поражения – это беспилотники ударного типа Shahed-136/131. В большинстве регионов Украины действительно была объявлена тревога, большой акцент атаки был именно на Полтавскую область, атаковали в несколько волн. Выходили дроны группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали до западных регионов. Несколько дронов было даже на западе Украины», - сообщил Игнат.
Детали
Он отметил, что противник одновременно и пытается атаковать, в частности, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, а также прослеживает слабые места в системе противовоздушной обороны. Но система ПВО работает эффективно, были применены и зенитно-ракетные войска, и тактическая авиация, и мобильные подразделения.
Игнат добавил, что врагу не хватает средств воздушного поражения, в том числе крылатых ракет, поэтому россияне пытаются пополнить свои запасы различными средствами. По его словам, российская промышленность продолжает работать, поэтому Украина призывает партнеров блокировать возможности поставки в россию уникальных компонентов для изготовления ракет.
В то же время, Украина готовится к возможной интенсификации атак и усиливает зенитные ракетные подразделения для защиты инфраструктуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы ПВО уничтожили 18 из 20 БПЛА и одну ракету Х-59