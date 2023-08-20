Ворог обстріляв Золоту Балку на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади, що на Херсонщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА у Телеграм.
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«По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду», - повідомили в ОВА.
За інформцією влади, легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його шпиталізували.
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