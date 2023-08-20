Враг обстрелял Золотую Балку на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. россияне атаковали Золотую Балку Новоалександровской громады, что на Херсонщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Телеграмм.
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«По мирному населенному пункту российская артиллерия ударила около пяти раз. Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение», - сообщили в ОВА.
По информации властей, легкие ранения получил 69-летний мужчина. Его госпитализировали.
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