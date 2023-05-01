Ворог обстріляв Куп'янськ з "Граду", є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли з РСЗВ "Град" Куп'янськ на Харківщині, у результаті пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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«Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області», - написав Синєгубов.
За його словами, зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.
«У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок», - повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що у селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
«На щастя, обійшлося без постраждалих», - додав Синєгубов.
Доповнення
30 квітня Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині, де зруйновано приватні житлові будинки та сталося загоряння гаража лікарні.