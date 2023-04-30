Ворожий обстріл Куп’янська: сталося загоряння гаража лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині, де зруйновано приватні житлові будинки та сталося загоряння гаража лікарні. Розпочато досудове розслідування, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, зранку 30 квітня російські військовослужбовці з РСЗВ обстріляли Куп‘янськ.
«Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено транспортні засоби. Також відбулось загоряння гаражу лікарні», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні вранці завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі.