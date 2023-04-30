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Окупанти обстріляли Куп'янськ, пошкоджено будинок та знищено 4 авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області», - написав Синєгубов.

За його словами, зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

«Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих», - повідомив Синєгубов.

Окрім того, він зазначив, що в області тривають роботи з розмінування деокупованих територій.

«За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети», - додав Синєгубов.

Доповнення

За 28 квітня російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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