Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - зазанчив Синєгубов.
Деталі
Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. У селі Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Також внаслідок ракетного удару по місту Куп'янськ майже зруйновано одне приватне домоволодіння.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За минулу добу російські загарбники здійснили 33 обстріли Херсонської області. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію лікарні у Білозерці, одна людина загинула, шість поранено.