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Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - зазанчив Синєгубов.

Деталі

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. У селі Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Також внаслідок ракетного удару по місту Куп'янськ майже зруйновано одне приватне домоволодіння.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За минулу добу російські загарбники здійснили 33 обстріли Херсонської області. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію лікарні у Білозерці, одна людина загинула, шість поранено.

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