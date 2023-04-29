Херсонщина: російські загарбники здійснили 33 обстріли, є жертва та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу російські загарбники здійснили 33 обстріли Херсонської області. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію лікарні у Білозерці, одна людина загинула, шість поранено. Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 33 обстріли, випустивши 177 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію лікарні у Білозерці", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За інформацією, через російську агресію одна людина загинула, шестеро дістали поранення.
Нагадаємо
російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області, в деяких населених пунктах проводять масові обшуки житлових приміщень.