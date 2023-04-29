росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонщини - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області, в деяких населених пунктах проводять масові обшуки житлових приміщень, повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо
російські окупанти обстріляли територію лікарні смт Білозерки, що на Херсонщині. У результаті обстрілу загинула одна людина, троє дістали поранення, є пошкодження будівель.