Херсонщина: росіяни обстріляли Білозерку, вдарили по території лікарні, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. російські окупанти обстріляли територію лікарні смт Білозерки, що на Херсонщині. У результаті обстрілу загинула одна людина, троє дістали поранення, є пошкодження будівель. Про це повідомили у Херсонській ОВА на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна.
Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.
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Також, за інформацією Херсонської ОВА, внаслідок обстрілу одна людина загинула.
"Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі", - додали в ОВА.
"Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", - зазначили у Херсонській обласній воєнній адміністрації.
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