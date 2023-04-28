Окупанти обстріляли 7 громад Сумської області: зафіксовано 58 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, а саме Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської. Зафіксовано 58 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету, було зафіксовано 18 прильотів та АГС – 29 пострілів. Також з квадрокоптера запущеного з території рф, здійснено скидання 2-х ВОГ.
У Есманській громаді зафіксовано 3 вибухи з міномету. У Зноб-Новгородській громаді було 4 прильоти з міномету. По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 2 вибухи.
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