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Окупанти обстріляли 7 громад Сумської області: зафіксовано 58 вибухів

Окупанти обстріляли 7 громад Сумської області: зафіксовано 58 вибухів

Київ • УНН

 • 320767 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, а саме Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської. Зафіксовано 58 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету, було зафіксовано 18 прильотів та АГС – 29 пострілів. Також з квадрокоптера запущеного з території рф, здійснено скидання 2-х ВОГ.

У Есманській громаді зафіксовано 3 вибухи з міномету. У Зноб-Новгородській громаді було 4 прильоти з міномету. По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 2 вибухи.

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