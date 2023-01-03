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Ворог має на Донбасі великий людський ресурс, недооцінювати їх не варто - Міноборони

Київ • УНН

 • 483384 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Найзапекліші бої наразі тривають на Донецькому напрямку. Окрім регулярних військ, окупанти підключають до військових дій приватні армії, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, і додала, що на тлі цього недооцінювати армію рф наразі не варто, передає УНН.

Ворог має на Донбасі великий людський ресурс, недооцінювати їх не варто - Міноборони

Цитата

“Дійсно, у нас вже тривалий час епіцентром подій залишається саме Донецька область, і ворог саме там сконцентрував найбільше зараз своїх потужностей, озброєння і особового складу та військової техніки. Зараз, з одного боку, це наша перемога, що ми так потужно там тримаємося. Але з іншого боку, треба розуміти ціну цьому всьому. Це дуже складні бої, це дуже виснажливо для наших оборонців. І наразі, все, що потрібно у війні, – це потужна мотивація, професіоналізм і озброєння. Професіоналізм і мотивація безумовно є, і в цьому ми переважаємо ворога. Що стосується озброєння, у цій ситуації ми надзвичайно потребуємо допомоги партнерів, і вона нам надається”, – зазначає Маляр.

Деталі

За її словами, складно наразі робити однозначний прогноз, оскільки росіяни підключають окрім регулярних військ і приватні армії. За інформацією заступниці міністра оборони, на Донецькому напрямку воюють не тільки ПВК “Вагнер”, але і інші підрозділи, зокрема, такі як – “Патріот” та третій підрозділ нерегулярних військ рф.

“Тобто, ми повинні розуміти, що у росіян є великий людський ресурс, який вони можуть використовувати, і вони намагаються його залучати, як на регулярній основі, так у цих приватних арміях. І не треба недооцінювати ресурс російської федерації як держави загалом. Можливо, вони не в змозі вже вести бойові дії з такою інтенсивністю, як вони це починали. Але в них ще достатньо запасу для того, щоб вести цю війну. Тому, нам жодним чином не можна розслаблятися, і ви самі бачите, наскільки важкі бої зараз тривають на Донецькому напрямку”, – додала Маляр.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих вважає малоймовірним значний прорив росії під Бахмутом Донецької області найближчими тижнями.

Навколо Бахмута на Донеччині українські військові щоденно стримують до 20 атак росіян, які під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції військ України.

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