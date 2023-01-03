Враг имеет на Донбассе большой человеческий ресурс, недооценивать их не стоит - Минобороны

Цитата

“Действительно, у нас уже долгое время эпицентром событий остается именно Донецкая область, и враг именно там сконцентрировал больше всего своих мощностей, вооружения и личного состава и военной техники. Сейчас, с одной стороны, это наша победа, что мы так крепко там держимся. Но с другой стороны, нужно понимать цену этому всему. Это очень сложные бои, это очень утомительно для наших защитников. И сейчас все, что нужно в войне, – это мощная мотивация, профессионализм и вооружение. Профессионализм и мотивация безусловно есть, и в этом мы превосходим врага. Что касается вооружения, в этой ситуации мы чрезвычайно нуждаемся в помощи партнеров, и она нам предоставляется”, – отмечает Маляр.

Детали

По ее словам, сложно делать однозначный прогноз, поскольку россияне подключают кроме регулярных войск и частные армии. По информации заместителя министра обороны, на Донецком направлении воюют не только ЧВК “Вагнер”, но и другие подразделения, в частности, такие как – “Патриот” и третье подразделение нерегулярных войск рф.

“То есть, мы должны понимать, что у россиян есть большой человеческий ресурс, который они могут использовать, и они пытаются его привлекать как на регулярной основе, так в этих частных армиях. И не нужно недооценивать ресурс российской федерации как государства в целом. Возможно, они не могут уже вести боевые действия с такой интенсивностью, как они это начинали. Но у них достаточно запаса для того, чтобы вести эту войну. Поэтому, нам никак нельзя расслабляться, и вы сами видите, насколько тяжелые бои сейчас продолжаются на Донецком направлении”, – добавила Маляр.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных считает маловероятным значительный прорыв россии под Бахмутом Донецкой области в ближайшие недели.

Вокруг Бахмута в Донецкой области украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции войск Украины.