Ворог атакував Миколаївщину з артилерії: є руйнування - ОВА

Деталі

Вчора зранку ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Надвечір ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Доповнення

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.