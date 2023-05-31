Враг атаковал Николаевскую область из артиллерии: есть разрушения - ОВА

Детали

Вчера утром враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

К вечеру враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Дополнение

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.