Враг атаковал Николаевскую область из артиллерии: есть разрушения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. За прошедшие сутки оккупанты совершили артиллерийские обстрелы Очаковской громады, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Вчера утром враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.
К вечеру враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
Дополнение
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.