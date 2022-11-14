Ворог активізував повітряну розвідку: херсонців закликали не ігнорувати тривогу

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"Ми бачимо, що вони активізували повітряну розвідку. І до речі, це особливість регіону. Наше звернення до всіх мешканців деокупованих територій – бути дуже пильними і уважними до проведення ворогом повітряної розвідки, тому що безпілотники, які вони використовують, можуть бути камікадзе і розвідники, але ударного типу. Тобто які збирають інформацію про масове скупчення людей і завдають ударів. Пам’ятаємо про наративи, коли вони казали про “обстріли Збройними силами України” цих населених пунктів", – сказала Гуменюк.

Вона закликала в жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги і пам’ятати, що ворог навіть з лівого берега, який є нижчим, здатний бити ракетами С-300.

"Як це було цієї ночі. Вони обстріляли напрямки руху, дороги. Це говорить про те, що вони намагаються перекрити, в тому числі, і логістику до регіонів, де вже створили гуманітарну катастрофу. Крім того, вони продовжують обстріл Нікопольщини. Це ще один приклад, як протидіють два береги. Коли з одного берега ворог, з іншого берега – наші населені пункти, наша юрисдикція. Вони майже щодня обстрілюють реактивними системами і важкою артилерією, мінометами б'ють по населених пунктах. Тому треба усвідомлювати це і по можливості евакуюватися з тих населених пунктів, які безпосередньо прилягають до річки", – додала Гуменюк.

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