Враг активизировал воздушную разведку: херсонцев призвали не игнорировать тревогу

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"Мы видим, что они активизировали воздушную разведку. И кстати, это особенность региона. Наше обращение ко всем жителям деоккупированных территорий – быть очень бдительными и внимательными к проведению врагом воздушной разведки, потому что беспилотники, которые они используют, могут быть камикадзе и разведчики, но ударного типа. То есть которые собирают информацию о массовом скоплении людей и наносят удары. Помним о нарративах, когда они говорили об "обстрелах Вооруженными силами Украины" этих населенных пунктов", – сказала Гуменюк.

Она призвала ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и помнить, что враг даже с нижележащего берега способен бить ракетами С-300.

“Как это было этой ночью. Они обстреляли направления движения, дороги. Это говорит о том, что они пытаются перекрыть, в том числе, и логистику в регионы, где уже создали гуманитарную катастрофу. Кроме того, они продолжают обстрел Никопольского района. Это еще один пример, как противодействуют два берега: когда с одного берега враг, с другого берега наши населенные пункты, наша юрисдикция. Они почти ежедневно обстреливают реактивными системами и тяжелой артиллерией, минометами бьют по населенным пунктам. Поэтому нужно осознавать это и по возможности эвакуироваться из тех населенных пунктов, которые непосредственно прилегают к реке", – добавила Гуменюк.

Напомним

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей правобережной части воспользоваться бесплатной эвакуацией.