Людей зі звільненої частини Херсонщини, закликають евакуюватися, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав жителів правобережної території області скористатися допомогою з безплатної евакуації, передає УНН.
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В ОВА запевнили, що на правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми.
Також підлі вороги перед втечею викликали серйозні руйнування нашої критичної інфраструктури, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
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"Наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти!" - закликав Янушевич.
Для уточнення інформації звертайтеся за телефонами:
▪️ 0 800 330 951;
▪️ +380 91 481 7845.
"Після евакуації вас не залишити одиниці зі своїми проблемами. Ви отримаєте всю необхідну допомогу!" - додали в ОВА.
Нагадаємо
В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.