Людей зі звільненої частини Херсонщини, закликають евакуюватися, - ОВА

Деталі

В ОВА запевнили, що на правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми.

Також підлі вороги перед втечею викликали серйозні руйнування нашої критичної інфраструктури, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

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"Наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти!" - закликав Янушевич.

Для уточнення інформації звертайтеся за телефонами:

▪️ 0 800 330 951;

▪️ +380 91 481 7845.

"Після евакуації вас не залишити одиниці зі своїми проблемами. Ви отримаєте всю необхідну допомогу!" - додали в ОВА.

Нагадаємо

В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.