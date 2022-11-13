Людей из освобожденной части Херсонщины призывают эвакуироваться, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей правобережной территории области воспользоваться помощью по бесплатной эвакуации, передает УНН.
Детали
В ОВА заверили, что на правобережной Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Русская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми.
Также подлые враги перед бегством вызвали серьезные разрушения нашей критической инфраструктуры, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.
Цитата
"Упорно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь!" – призвал Янушевич.
Для уточнения информации обращайтесь по телефонам:
▪️ 0 800 330 951;
▪️ +380 91 481 7845.
"После эвакуации вас не оставят единицы со своими проблемами. Вы получите всю необходимую помощь!" – добавили в ОВА.
Напомним
В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар.