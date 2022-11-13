Людей из освобожденной части Херсонщины призывают эвакуироваться, - ОВА

Детали

В ОВА заверили, что на правобережной Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Русская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми.

Также подлые враги перед бегством вызвали серьезные разрушения нашей критической инфраструктуры, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

Цитата

"Упорно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь!" – призвал Янушевич.

Для уточнения информации обращайтесь по телефонам:

▪️ 0 800 330 951;

▪️ +380 91 481 7845.

"После эвакуации вас не оставят единицы со своими проблемами. Вы получите всю необходимую помощь!" – добавили в ОВА.

Напомним

В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар.