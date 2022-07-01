ВООЗ закликає до термінових дій у Європі в зв'язку з мавпячою віспою: кількість випадків потроїлася
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до «термінових» дій щодо запобігання розповсюдженню віспи мавп у Європі, зазначивши, що за останні два тижні кількість випадків там потроїлася. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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«Сьогодні я ще раз звертаюся до урядів та громадянського суспільства із закликом активізувати зусилля... щодо запобігання поширенню мавпячої віспи на зростаючій географічній території», — заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Анрі Клюге.
«Термінові і скоординовані дії необхідні, якщо ми хочемо переламати хід гонки і звернути назад поширення цієї хвороби».
Деталі
З початку травня сплеск захворюваності на віспу мавп був зареєстрований за межами країн Західної та Центральної Африки, де це вірусне захворювання є ендемічним.
За словами Клюге, 90% усіх лабораторно підтверджених випадків, зареєстрованих у всьому світі, або 4500 інфекцій, припадає на Європу.
Тридцять одна країна і район наразі повідомили про інфекцію.
Клюге сказав, що Європа залишається в центрі спалаху, що розширюється, і ризик залишається високим.
За його словами, ВООЗ не вважає, що наразі спалах є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, але незабаром перегляне свою позицію.
За даними ВООЗ, досі більшість інфекцій мавпячої віспи спостерігалися у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, у молодому віці, головним чином у міських районах.
Організація розслідує випадки можливої передачі інфекції статевим шляхом, але стверджує, що хвороба переважно поширюється через тісний контакт.