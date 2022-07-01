ВОЗ призывает к срочным действиям в Европе в связи с обезьяньей оспой: количество случаев утроилось
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В пятницу Всемирная организация здравоохранения призвала к «срочным» действиям по предотвращению распространения оспы обезьян в Европе, отметив, что за последние две недели количество случаев там утроилось. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
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«Сегодня я еще раз обращаюсь к правительствам и гражданскому обществу с призывом активизировать усилия... по предотвращению распространения обезьяньей оспы на растущей географической территории», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клюге.
«Срочные и скоординированные действия необходимы, если мы хотим переломить ход гонки и обратить вспять распространение этой болезни».
Детали
С начала мая всплеск заболеваемости оспой обезьян был зарегистрирован за пределами стран Западной и Центральной Африки, где это вирусное заболевание является эндемичным.
По словам Клюге, 90% всех лабораторно подтвержденных случаев, зарегистрированных во всем мире, или 4500 инфекций, приходится на Европу.
Тридцать одна страна и район сообщили об инфекции.
Клюге сказал, что Европа остается в расширяющемся центре вспышки и риск остается высоким.
По его словам, ВОЗ не считает, что вспышка является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение, но вскоре пересмотрит свою позицию.
По данным ВОЗ, до сих пор большинство инфекций обезьяньей оспы наблюдалось у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в молодом возрасте, главным образом в городских районах.
Организация расследует случаи возможной передачи инфекции по половому пути, но утверждает, что болезнь преимущественно распространяется через тесный контакт.