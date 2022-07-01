ВОЗ призывает к срочным действиям в Европе в связи с обезьяньей оспой: количество случаев утроилось

КИЕВ. 1 июля. УНН. В пятницу Всемирная организация здравоохранения призвала к «срочным» действиям по предотвращению распространения оспы обезьян в Европе, отметив, что за последние две недели количество случаев там утроилось. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.