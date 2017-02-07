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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ВООЗ: в Україні найнижчий показник вакцинації від дифтерії у регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На сьогодні в Україні найнижчий показник вакцинації від дифтерії серед інших країн у регіоні. Про це на брифінгу повідомила експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань попередження розповсюдження захворювань та імунізації Вусала Аллахвердієва, передає УНН.

ВООЗ: в Україні найнижчий показник вакцинації від дифтерії у регіоні

"Я можу навести цифри за минулий рік, які нам офіційно надало Міністерство охорони здоров’я. Якщо наприклад, рекомендоване охоплення проти дифтерії в регіоні становить мінімум 80 відсотків, серед усіх країн регіону найнижчий показник в Румунії - 89 відсотків, то в Україні охоплення трьома дозами вакцини проти дифтерії становить 23 відсотки, найнижчий показник. Це означає, що потрібно провести додаткові роботи з вакцинації, аби попередити спалахи захворюваності", - розповіла вона.

В.Аллахвердієва додала, що ситуація в Україні значно відрізняється від ситуації в інших країнах регіону, як за показниками охоплення, так і за показниками захворюваності. І що це один з головних напрямів, за яким вони працюватимуть.

"Один з головних напрямків цього плану, за яким ми зараз працюємо в Україні і будемо продовжувати працювати в найближчі роки, – це зміцнення системи імунізації в рамках реформ, що відбуваються в системі охорони здоров’я", - сказала вона.

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