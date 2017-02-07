ВОЗ: в Украине самый низкий показатель вакцинации от дифтерии в регионе

"Я могу привести цифры за прошлый год, которые нам официально предоставило Министерство здравоохранения. Если, например, рекомендованный охват против дифтерии в регионе составляет минимум 80 процентов, среди всех стран региона самый низкий показатель в Румынии - 89 процентов, то в Украине охват тремя дозами вакцины против дифтерии составляет 23 процента, самый низкий показатель. Это означает, что нужно провести дополнительные работы по вакцинации, чтобы предупредить вспышки заболеваемости", - рассказала она.

В.Аллахвердиева добавила, что ситуация в Украине значительно отличается от ситуации в других странах региона, как по показателям охвата, так и по показателям заболеваемости. И что это одно из главных направлений, по которым они будут работать.

"Одно из главных направлений этого плана, по которому мы сейчас работаем в Украине и будем продолжать работать в ближайшие годы, - это укрепление системы иммунизации в рамках реформ, происходящих в системе здравоохранения", - сказала она.