Волонтери UAnimals евакуювали кобилу з Донеччини, яка прибилась до військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Волонтери UAnimals евакуювали кобили Голубку, яка прибилась до українських військових на Донеччині. Про це повідомила благодійна організація UAnimals на своїй сворінці у фейсбуці, передає УНН.
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Як розповіли зоозахисники, до них по допомогу звернулись українські військові з проханням допомогти евакуювати кобилу. Вона до них прийшла на позиції з пораненою шиєю.
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"Команда UAnimals була в дорозі всю ніч, аби вивезти кобилу Голубку з Донеччини. Для наших колег Володимира та Даниїла ця евакуація стала викликом, адже Голубка виявилася дуже норовливою твариною", — написали зоозахисники.
Зараз кобила перебуває у зоопритулку на Київщині та чекає огляду ветеринара.
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