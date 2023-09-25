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Волонтери UAnimals евакуювали кобилу з Донеччини, яка прибилась до військових

Волонтери UAnimals евакуювали кобилу з Донеччини, яка прибилась до військових

Київ • УНН

 • 187472 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Волонтери UAnimals евакуювали кобили Голубку, яка прибилась до українських військових на Донеччині. Про це повідомила благодійна організація UAnimals на своїй сворінці у фейсбуці, передає УНН.

Деталі

Як розповіли зоозахисники, до них по допомогу звернулись українські військові з проханням допомогти евакуювати кобилу. Вона до них прийшла на позиції з пораненою шиєю.

Цитата

"Команда UAnimals була в дорозі всю ніч, аби вивезти кобилу Голубку з Донеччини. Для наших колег Володимира та Даниїла ця евакуація стала викликом, адже Голубка виявилася дуже норовливою твариною", — написали зоозахисники.
Зараз кобила перебуває у зоопритулку на Київщині та чекає огляду ветеринара.

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