Волонтери UAnimals евакуювали кобилу з Донеччини, яка прибилась до військових

Деталі

Як розповіли зоозахисники, до них по допомогу звернулись українські військові з проханням допомогти евакуювати кобилу. Вона до них прийшла на позиції з пораненою шиєю.

Цитата

"Команда UAnimals була в дорозі всю ніч, аби вивезти кобилу Голубку з Донеччини. Для наших колег Володимира та Даниїла ця евакуація стала викликом, адже Голубка виявилася дуже норовливою твариною", — написали зоозахисники.

Зараз кобила перебуває у зоопритулку на Київщині та чекає огляду ветеринара.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рух UАnimals заявив про експлуатацію левенят в контактному звіринці, поліція проведе перевірку