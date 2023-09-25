Волонтеры UAnimals эвакуировали кобылу из Донецкой области, которая прибилась к военным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Волонтеры UAnimals эвакуировали кобылу Голубку, которая прибилась к украинским военным в Донецкой области. Об этом сообщила благотворительная организация UAnimals на своей своринке в фейсбуке, передает УНН.
Детали
Как рассказали зоозащитники, к ним за помощью обратились украинские военные с просьбой помочь эвакуировать кобылу. Она к ним пришла на позиции с раненой шеей.
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"Команда UAnimals была в дороге всю ночь, чтобы вывезти кобылу Голубку из Донецкой области. Для наших коллег Владимира и Даниила эта эвакуация стала вызовом, ведь Голубка оказалась очень своенравным животным", — написали зоозащитники.
Сейчас кобыла находится в зооприюте на Киевщине и ждет осмотра ветеринара.
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