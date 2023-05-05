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Рух UАnimals заявив про експлуатацію левенят в контактному звіринці, поліція проведе перевірку

Рух UАnimals заявив про експлуатацію левенят в контактному звіринці, поліція проведе перевірку

Київ • УНН

 • 1640959 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Представники руху із захисту прав тварин UAnimals повідомили, що в контактному звіринці у Київській області відбувається експлуатація левенят. Там тримають левенят та дозволяють відвідувачам з ними фотографуватися. У поліції заявили, що проведуть перевірку щодо даної інформації, передає УНН.

Деталі

Рух UAnimals стверджує, що в контактному звіринці, який є на території бази відпочинку "Золотой фазан" в Київській області, дозволяють гладити та фотографуватися з левенятами.

«Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» забороняє утримувати великих хижих тварин на базах відпочинку, а також забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами», - наголосили в UAnimals.

В UAnimals заявляли, що звертаються до поліції.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила журналісту УНН, що до них заявка не надходила.

«До нас заявка не надходила. Ми будемо здійснювати перевірку за фактом даної публікації в соцмережі (про контактний звіринець - ред.)», - повідомила Прянішнікова.

Додамо

Рух UАnimals звернувся до поліції через знущання з морських котиків в Одесі.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту в готелі "Немо" в Одесі, де блогери знімали відео з морськими котиками.

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