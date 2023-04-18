Рух UАnimals звернувся до поліції через знущання з морських котиків в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представники руху із захисту прав тварин UAnimals звернулися до поліції через появу відео на якому фігурують морські котики, ймовірно, взяті в оренду в одеському дельфінарії «Немо». Про це йдеться на сторінці благодійної організації руху, передає УНН.
UАnimals вказують, що відео з морськими котиками у готельному номері, ймовірно, Nemo Hotel Resort & SPA було опубліковане 17 квітня блогеркою під ніком st.makeeva.family
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«На цьому відео видно, що в готельному номері є морські котики, яких, імовірно, надали з дельфінарію для фотосесії.
Допис спричинив хвилю обурення. Ми отримали шквал повідомлень та тисячі позначок із проханням запобігти знущанню над тваринами.
Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тож одразу подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв”, - йдеться у повідомленні UАnimals.
Представники руху наголошують, що відео та фото були зроблені в готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA, не у дельфінарії.
«Ймовірно, фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, що є негуманним та незаконним.
Така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу "Немо" є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації!
А сама ця історія вчергове показує, що тварини для дельфінаріїв — всього лише інструмент заробітку. Дельфінарії мусять бути заборонені!», - наголосили представники руху.
Додамо
УНН детально описував скандал, що розгорівся довкола готелю та дельфінарію в Одесі. Послуги з проведення зйомок з тваринами офіційно пропонуються на сторінках закладів, однак, там не йде мова, що тварину можна взяти, наприклад, до готельного номеру. На одному з відео в мережі видно, що морська тварина лежить на ліжку номеру.
В дельфінарії "Немо", якій пов’язують з депутатом Одеської міськради Андрієм Кісловським та родичем колишнього віце-мера міста В’ячеславом Кучуком, на ситуацію відреагували коментарем, що їхні морські котики є соціальними і подібні дії є для них звичними.