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«Місце страждань»: в Одесі розгорівся скандал довкола дельфінарію «Немо», де здають в оренду морських тварин

«Місце страждань»: в Одесі розгорівся скандал довкола дельфінарію «Немо», де здають в оренду морських тварин

Київ • УНН

 • 1848578 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Одеський дельфінарій “Немо" потрапив у скандал після того, як у мережі з’явилися відео та фото блогерів з морськими левами, яких можна взяти в оренду для проведення зйомок, пише УНН.

Тварин, зокрема морських левів, для проведення зйомок надають гостям готелю «Немо». Інформацію про це можна побачити і на сайті закладу

 

На сайті ж самого дельфінарію уточнюється, що фото можна зробити на помості або біля басейну.

Однак, як з’ясувалося, тварин можна буквально взяти в оренду і фотографувати не лише у вказаних вище місцях, а й, наприклад, у готельному номері.

Одним з перших на відео з тваринами, яке зявилося у соціальних мережах, звернув увагу одеський активіст Дем’ян Ганул.

«А це одеський «Дельфінарій» місце страждання морських тварин.

Власник цього закладу депутат від партії Труханова - Андрій Кісловський, той самий якого приймали співробітники СБУ за підозрою у співпраці з агресором (офіційної інформації від СБУ про це не було – ред.)», - написав Ганул.

Він нагадав, що довкола дельфінарію вже неодноразово розгоралися скандали, «як не знущання над дельфінами, так каналізація в море, суцільні зашквари».

«Цього разу «Дельфінарій» пропонує орендувати морських тварин до себе в номер та там знущатися над ними, за гроші будь що», - розповів Ганул.

Він додав відео з блогу, який наразі захищений налаштуванням приватності. На відео видно, що морська тварина перебуває у приміщенні, ймовірно, готелю, а не біля басейну чи на помості.

Додамо, що мережею ширяться скріншоти з відео на якому видно, що тварина лежить на ліжку.

Також Ганул повідомив, що поліція зареєструвала звернення щодо інциденту з морськими тваринами.

У соціальних мережах представники дельфінарію відповіли на обвинувачення, що морські котики у них соціальні і що для них таке спілкування частина звичайного життя до якого вони звикли. Однак заклад закрив можливість коментування на своїй сторінці в Іnstagram та, ймовірно, «зачистив» частину коментарів людей, з яких багатьох обурило такеповодження з тваринами.

Додамо

Дельфінарій «Немо» пов’язують з депутатом Одеської міськради Андрієм Кісловським та родичем колишнього віце-мера міста В’ячеславом Кучуком. 

Наразі, щоправда, засновником «Немо» значиться інша особа, але моніторинг інформації про повязані та афільовані структури та осіб, демонструє зв'язок з Кучуком та Кісловським.

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