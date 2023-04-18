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«Место страдания»: в Одессе разгорелся скандал вокруг дельфинария «Немо», где сдают в аренду морских животных

«Место страдания»: в Одессе разгорелся скандал вокруг дельфинария «Немо», где сдают в аренду морских животных

Киев • УНН

 • 1848572 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Одесский дельфинарий "Немо" попал в скандал после того, как в сети появились видео и фото блоггеров с морскими львами, которых можно взять в аренду для проведения съемок, пишет УНН.

Животных, в частности, морских львов, для проведения съемок предоставляют гостям гостиницы «Немо». Информацию об этом можно увидеть и на сайте заведения

На сайте же самого дельфинария уточняется, что фото можно сделать на помосте или у бассейна.

Однако, как выяснилось, животных можно буквально взять в аренду и фотографировать не только в вышеуказанных местах, но и, например, в гостиничном номере.

Одним из первых на видео с животными, которое появилось в социальных сетях, обратил внимание одесский активист Демьян Ганул.

«А это одесский «Дельфинарий» – место страдания морских животных.

Владелец этого заведения депутат от партии Труханова – Андрей Кисловский, тот самый которого принимали сотрудники СБУ по подозрению в сотрудничестве с агрессором (официальной информации от СБУ об этом не было – ред.)», - написал Ганул.

Он напомнил, что вокруг дельфинария уже неоднократно разгорались скандалы, «как не издевательство над дельфинами, так канализация в море, сплошные зашквары».

«На этот раз «Дельфинарий» предлагает арендовать морских животных к себе в номер и там издеваться над ними, за деньги что угодно», - рассказал Ганул.

Он добавил видео из блога, который сейчас защищен настройкой конфиденциальности. На видео видно, что морское животное находится в помещении, вероятно, гостиницы, а не у бассейна или на помосте.

Добавим, что сетью распространяются скриншоты с видео, на котором видно, что животное лежит на кровати.

Также Ганул сообщил, что полиция зарегистрировала обращение по поводу инцидента с морскими животными.

В социальных сетях представители дельфинария ответили на обвинение, что морские котики у них социальные и что для них такое общение часть обычной жизни к которой они привыкли. Однако заведение закрыло возможность комментирования на своей странице в Instagram и, вероятно, «зачистило» часть комментариев людей, многие из которых возмущались таким обращением с животными.

Добавим

Дельфинарий "Немо" связывают с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским и родственником бывшего вице-мэра города Вячеславом Кучуком. 

Правда, основателем «Немо» числится другое лицо, но мониторинг информации о связанных и аффилированных структурах и лицах, демонстрирует связь с Кучуком и Кисловским.

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