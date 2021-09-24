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Элитные автомобили, рестораны и недвижимость на берегу моря: чем владеют родственники вице-мэра Одессы Кучука

Элитные автомобили, рестораны и недвижимость на берегу моря: чем владеют родственники вице-мэра Одессы Кучука

Киев  •  УНН

 • 96833 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Родственники вице-мэра Одессы Михаила Кучука ездят на элитных автомобилях, являются владельцами ресторанов и большого количества недвижимости, сообщает УНН.

Речь идет, среди прочего, о младшем брате вице-мэра Одессы - Вячеслава Кучука. По данным YouControl, Кучук-младший является владельцем 11 объектов недвижимости.

В частности, ему принадлежит недвижимость по адресу Ланжерон пляж, 25. Там расположен дорогостоящий отель "NEMO Hotel Resort & SPA", многопрофильный медицинский центр "Into-Sana", дельфинарий "Немо".

Кроме того, Кучук-младший является собственником земельного участка площадью 0,0171 га в Приморском районе города.

А еще, Вячеслав Кучук является владельцем двух квартир, расположенных в центре Одессы по адресу: Французский бульвар, 85/5. Там расположен элитный жилой комплекс "GreenWood".

Двухкомнатную квартиру через застройщика "GreenWood" площадью 74 квадратных метров можно приобрести за 2 млн грн. А трехкомнатную, площадью 300 квадратных метров, за 20 млн грн.

Стоимость квартир в "GreenWood" на вторичном рынке в среднем составляет около 10 млн грн.

Кроме того, брат вице-мэра Одессы является владельцем ресторана "Санта Фе", который расположен вблизи известного одесского пляжа "Ланжерон". Дорогостоящего, но с невкусной едой, как пишут пользователи портала Tripadvisor.

По данным YouControl, Кучук имеет большой круг бизнес-интересов. Он занимается сельским хозяйством (является бенефициаром компании "Альстар"), экспериментальными разработками в сфере биотехнологий ("Специализированный ветеринарный центр"), ресторанным и гостиничным бизнесом ("Дельфинарий Немо", "Сан Тафе").

В собственности Кучука-младшего есть несколько элитных автомобилей. Марки BMW X7, синий Range Rover и зеленый Land Rover Defender.

К слову

"Миша - миллион", "Миша - карман": какие только прозвища не придумывали СМИ для характеристики богатств 63-летнего первого вице-мэра Одессы Михаила Кучука Сам он это опровергает, однако за 10 лет таки обзавелся большим количеством элитных активов, даже за рубежом.

Сейчас декларацию вице-мэра Одессы Кучука проверяет НАПК.

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