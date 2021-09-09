“Міша-кишеня”: перший віце-мер Одеси Кучук обзавівся чималими активами за 10 років

Так, у власності родини Кучуків шість квартир, чотири з яких знаходяться у місті Одеса, а ще дві — у Чехії. Першу квартиру у Чехії загальною площею 119 кв. м родина Кучуків придбала в 2010 році, другу (85,9 кв. м) — у 2018 році.

Також у власності Кучуків три житлові будинки: у Одесі та в Греції. Загальна площа одеських житлових будинків становить 366 кв. м та 35,5 кв. м. Площа житлового будинку у Греції, який родина Кучуків придбала у 2018 році, становить 160 кв. м. Окрім того, родина Кучуків володіє п’ятьма земельними ділянками, чотири з яких розташовані в Одесі, а п’ята — у Гатному Київської області.

А ще, родині Кучуків належить 50% нежитлового приміщення, розташованого у Чехії. І домоволодіння загальною площею 240 кв. м з ділянкою площею 376 кв. м у Чехії.

У власності Кучука та його дружини чотири елітні годинники брендів Breguet, Vacheron Constantin, Hysek, Ulysse Nardin та низка ювелірних виробів.

Сам Кучук володіє автомобілем GMC Yukon, який він придбав у 2020 році за 1 млн грн. Дружина Кучука є власником автомобіля Range Rover 2018 року випуску, який вона придбала рік тому всього за 150 тис. грн.

Кучук та його дружина є власниками корпоративних прав у ТОВ “Одеський дельфінарій”, ТОВ “Нерум”, ТОВ “Аваланс”, ВКП “Варта”, ТОВ “Інвестиційно-торгова компанія лідер-7” та “Герина” (Чехія).

За основними місцями роботи Кучуки отримують не високі зарплати. Так, торік Кучук заробив 179 тис. грн, а його дружина — 63 тис. грн. Також Кучук вказав, що вже пенсіонер і перебуває на пенсійному забезпеченні держави.

Утім, чималий дохід родина Кучуків має від надання майна в оренду: майже 1,3 млн грн за рік.

На банківських рахунках у Кучука та його дружини “лежить” 381 тис. грн, 98,5 тис. дол., 460 тис. євро та 134,8 тис. чеських крон (167 тис. грн).

Готівкою родина Кучуків тримає 2 млн грн, 240 тис. дол., 180 тис. євро та 150 тис. чеських крон (186 тис. грн).

Примітно, що 10 років тому родина Кучуків не мала ні квартир, ні будинків, ні грошей. На той час Кучук обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації, маючи заробітну плату у розмірі 8 тис. грн на місяць.