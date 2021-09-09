"Миша-карман": первый вице-мэр Одессы Кучук обзавелся немалыми активами за 10 лет

Так, в собственности семьи Кучуков шесть квартир, четыре из которых находятся в городе Одесса, а еще две - в Чехии. Первую квартиру в Чехии общей площадью 119 кв. м семья Кучуков приобрела в 2010 году, вторую (85,9 кв. м) - в 2018 году.

Также в собственности Кучуков три жилых дома: в Одессе и в Греции. Общая площадь одесских жилых домов составляет 366 кв. м и 35,5 кв. м. Площадь жилого дома в Греции, который семья Кучуков приобрела в 2018 году, составляет 160 кв. м. Кроме того, семья Кучуков владеет пятью земельными участками, четыре из которых расположены в Одессе, а пятая - в Гатном Киевской области.

А еще, семье Кучуков принадлежит 50% нежилого помещения, расположенного в Чехии. И домовладение общей площадью 240 кв. м с участком площадью 376 кв. м в Чехии.

В собственности Кучука и его жены 4 элитных часов брендов Breguet, Vacheron Constantin, Hysek, Ulysse Nardin и ряд ювелирных изделий.

Сам Кучук владеет автомобилем GMC Yukon, который он приобрел в 2020 году за 1 млн грн. Жена Кучука является владельцем автомобиля Range Rover 2018 года выпуска, который она приобрела год назад всего за 150 тыс. грн.

Кучук и его жена являются собственниками корпоративных прав в ООО "Одесский дельфинарий", ООО "Нерум", ООО "Аваланс", ПКП "Варта", ООО "Инвестиционно-торговая компания лидер-7" и "Горыня" (Чехия).

По основным местам работы Кучук получают не высокие зарплаты. Так, в прошлом году Кучук заработал 179 тыс. грн, а его жена - 63 тыс. грн. Также Кучук отметил, что уже пенсионер и находится на пенсионном обеспечении государства.

Впрочем, немалый доход семья Кучуков имеет от предоставления имущества в аренду: почти 1,3 млн грн в год.

На банковских счетах у Кучука и его жены "лежит" 381 тыс. грн, 98,5 тыс. долл., 460 тыс. евро и 134,8 тыс. чешских крон (167 тыс. грн).

Наличными семья Кучуков держит 2 млн грн, 240 тыс. долл., 180 тыс. евро и 150 тыс. чешских крон (186 тыс. грн).

Примечательно, что 10 лет назад семья Кучуков не имела ни квартир, ни домов, ни денег. В то время Кучук занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, имея заработную плату в размере 8 тыс. грн в месяц.