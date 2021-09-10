У НАЗК повідомили, скільки триватиме перевірка декларації віце-мера Одеси Кучука
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує вивчати декларацію першого віце-мера Одеси Михайла Кучука, повідомляє УНН.
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“Перевірка розпочата за результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами відповідно до Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки, затвердженого наказом Національного агентства від 03.03.2021 No 144/21”, — повідомили в НАЗК у відповідь на запит УНН.
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Перевірка триватиме до 120 календарних днів, проте за наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.
“Станом на 09.09.2021 повна перевірка декларації Кучука Михайла Ілліча за 2020 рік триває”, — резюмували в НАЗК.
У контексті
“Міша — мільйон”, “Міша — кишеня”: які тільки прізвиська не вигадували ЗМІ задля характеристики багатств 63-річного першого віце-мера Одеси Михайла Кучука. Сам він це спростовує, однак за 10 років таки обзавівся чималою кількістю елітних активів, навіть за кордоном.
У серпні Кучук задекларував витрати близько 10 тисяч доларів на навчання у Чехії.