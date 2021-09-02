Заробляє в Україні, а кошти виводить за кордон: одеський топ-чиновник заплатив 10 тисяч доларів за навчання в Чехії

Деталі

Кучук зазначив, що сплачує за навчання у Чехії 283 тис. 126 грн. Ймовірно, мова про навчання сина Гліба.

Політтехнолог Віктор Бобіренко вважає, що коли чиновники вчать своїх дітей за кордоном — це вирок владі й вітчизняній сфері освіти.

“Чиновники мусять не просто деклараціями займатися, а мають не словом, а ділом підтверджувати свій патріотизм. Патріотизм це не хрипота в голосі, а глибина власної кишені. А вони не соромляться витрачати гроші на коштовну освіту своїх дітей за кордоном, а не в українських закладах вищої освіти”, — прокоментував він.

До того ж, згідно з даними декларації, Кучук має ще й квартиру в Чехії загальна площа якої 85,9 (кв. м), а вартість становить 10 166 899 млн грн.

“Це для будь-якого чиновника повинно бути у своєрідному неписаному етичному кодексі державного службовця. Багато українських чиновників говорять тут, заробляють гроші тут, а витрачають їх за кордоном, фактично, інвестуючи в іншу країну, а не свою. Тобто, крім того, що це непатріотично, це має бути й неетичним”, — резюмував Бобіренко.

Доповнення

НАЗК взялося перевіряти статки Михайла Кучука.

Довідково

Михайло Кучук — заступник очільника міста Геннадія Труханова, відповідальний за сферу будівництва.

Його родині зокрема належить готель — дельфінарій “Немо”, на який регулярно скаржаться зооактивісти.

Попри те, що Кучук відповідає за будівництво в Одесі, його компанії викриті на порушенні законодавства у містобудівній сфері, за що оштрафовані на 1,6 млн грн.

Зараз у “Немо” проводиться нібито реконструкція, а насправді просто розширюється територія, що не раз провокувало акції протестів активістів.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявляє, що буде контролювати наглобуди, але на сьогодні він не може впоратися навіть зі своїми підлеглими. Адже, в незаконному будівництві помічений також Андрій Кисловський, депутат партії Труханова та партнер Кучука.

Містяни переконані, що і сам мер Труханов “в долі” з наглобудами.