Зарабатывает в Украине, а средства выводит за границу: одесский топ-чиновник заплатил 10 тысяч долларов за обучение в Чехии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первый заместитель Одесского городского головы Михаил Кучук подал изменения к декларации, где указал оплату за обучение, сообщает УНН.

Детали

Кучук отметил, что платит за обучение в Чехии 283 тыс. 126 грн. Вероятно, речь об обучении сына Глеба.

Политтехнолог Виктор Бобиренко считает, что когда чиновники учат своих детей за границей - это приговор власти и отечественной сфере образования.

"Чиновники должны не просто декларациями заниматься, а должны не словом, а делом подтверждать свой патриотизм. Патриотизм это не хрипота в голосе, а глубина собственного кармана. Они не стесняются тратить деньги на дорогое образование своих детей за границей, а не в украинских заведениях высшего образования", - прокомментировал он.

К тому же, согласно данным декларации, Кучук имеет еще и квартиру в Чехии, общая площадь которой 85,9 (кв. м), а стоимость составляет 10166899 млн грн.

"Это для любого чиновника должно быть в своеобразном неписаном этическом кодексе госслужащего. Многие украинские чиновники говорят здесь, зарабатывают деньги здесь, а тратят их за рубежом, фактически, инвестируя в другую страну, а не свою. То есть, кроме того, что это непатриотично, это должно быть и неэтичным ", - резюмировал Бобиренко.

Дополнение

НАПК взялось проверять доходы Михаила Кучука.

Справка

Михаил Кучук - заместитель главы города Геннадия Труханова, ответственный за сферу строительства.

Его семье в частности принадлежит отель - дельфинарий "Немо", на который регулярно жалуются зооактивисты.

Несмотря на то, что Кучук отвечает за строительство в Одессе, его компании уличены в нарушении законодательства в градостроительной сфере, за что оштрафованы на 1,6 млн грн.

Сейчас в "Немо" проводится якобы реконструкция, а на самом деле просто расширяется территория, что не раз провоцировало акции протестов активистов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет, что будет контролировать наглобуды, но сегодня он не может справиться даже со своими подчиненными. Ведь в незаконном строительстве замечен также Андрей Кисловский, депутат партии Труханова и партнер Кучука.

Горожане убеждены, что и сам мэр Труханов "в доле" с наглобудами.

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