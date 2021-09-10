В НАПК сообщили, сколько продлится проверка декларации вице-мэра Одессы Кучука
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжает изучать декларацию первого вице-мэра Одессы Михаила Кучука, сообщает УНН.
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"Проверка начата по результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами в соответствии с Порядком отбора деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, для проведения их полной проверки и определения очередности такой проверки, утвержденного приказом Национального агентства от 03.03.2021 No 144/21", - сообщили в НАПК в ответ на запрос УНН.
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Проверка продлится до 120 календарных дней, однако при наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.
"По состоянию на 09.09.2021 полная проверка декларации Кучука Михаила Ильича за 2020 год продолжается", - резюмировали в НАПК.
В контексте
"Миша - миллион", "Миша - карман": какие только прозвища не придумывали СМИ для характеристики богатств 63-летнего первого вице-мэра Одессы Михаила Кучука. Сам он это опровергает, однако за 10 лет таки обзавелся большим количеством элитных активов, даже за рубежом.
В августе Кучук задекларировал расходы около 10 тыс. долларов на обучение в Чехии.